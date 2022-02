0 Facebook Sabrina Ferilli rompe il silenzio sulla lite con Amadeus: “Vi mostro cosa è successo davvero” Spettacolo 7 Febbraio 2022 11:47 Di redazione 2'

Rompe il silenzio Sabrina Ferilli su quello che è stato definito il “Ferilli Gate”. La bella conduttrice e attrice romana è stata al centro di un dibattito nato subito dopo l’ultima puntata di Sanremo. A quanto pare la Ferilli avrebbe dato in escandescenze dietro le quinte dell’Ariston.

Sabrina Ferilli rompe il silenzio sulla lite con Amadeus

Un video, in cui si sente un fuorionda in cui Sabrina esclama “pezzo di mer*a”, è stato diffuso sui social. Alcuni hanno ipotizzato che fosse un riferimento al poco spazio che il conduttore le avrebbe dato nell’ultima serata. Ci pensa però Sabrina a chiarire tutto e on un post su Instagram confessa: “…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate. Chi più di me potrebbe sapere?” ha scritto ironicamente corredando la frase con una carrellata dei momenti più belli trascorsi al Festival, tra cui gli abbracci con Amadeus.

Inoltre questa mattina a Radio Capital la conduttrice ha affermato: “La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato….ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto”.