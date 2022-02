0 Facebook Orrore a Pozzuoli, prende a calci e minaccia giovane compagna incinta: arrestato 27enne Cronaca 7 Febbraio 2022 12:37 Di redazione 1'

Nonostante fosse incinta, l’ha malmenata e minacciata per strada. Un giovane di 27 anni di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Il 27enne, operaio, è stato sorpreso mentre per strada picchiava la compagna incinta di otto settimane. L’ha colpita con calci, presa a pugni, le ha dato diversi morsi e intanto la minacciava. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente allertato i carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno fermato il ragazzo che è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. La giovane vittima è stata portata in ospedale, per fortuna il feto non ha subito danni, i medici però le hanno dato 7 giorni di prognosi per riprendersi dalle lesioni. Quando i carabinieri l’hanno ascoltata, ha raccontato di episodi simili mai denunciati.