“Mi fa male la pancia”, ragazza corre in ospedale pensando di avere calcoli ma partorisce un bambino

Una storia a dir poco assurda riguarda una ragazza incinta di 38 settimana. Quest’ultima pare sia arrivata in ospedale lamentando mal di pancia che credeva derivassero da calcoli renali e invece ha partorito un bambino, scoprendo di fatto di essere incinta.

La donna, come ha raccontato su TikTok, stava lavorando in un locale a Boston quando ha sentito dei forti dolori all’addome. A quel punto ha deciso di cercare i sintomi su Internet e ha deciso di avere dei calcoli renali per cui ha deciso di andare in ospedale. Questo episodio, accaduto nel 2016, è terminato nel modo più assurdo: la donna ha scoperto in ecografia di essere incinta di 38 settimane e pronta a partorire.

Donna corre in ospedale con il mal di pancia ma partorisce

“Sono impallidita – ha spiegato “Today” – non avevo idea di essere incinta. Ho chiamato subito mia mamma e tutti i miei cari che erano preoccupati per dire loro che non erano calcoli, era un bambino. La chiamata migliore l’ho ricevuta da mio padre, mi ha detto che mi amava indipendentemente da tutto, e che non importava nulla…”. Kayla ha spiegato di non aver mai capito di essere incinta per colpa del suo ciclo irregolare. Ora la bambina sta bene, ha ritrovato anche il papà, che aveva lasciato la mamma, e ora è in arrivo un altro bebé.