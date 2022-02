0 Facebook Frattaminore, seconda bomba in due giorni esplode davanti a un palazzo: scatta l’allarme Bomba a Frattaminore. Continuano gli attentati dinamitardi nel comune a nord di Napoli. A gennaio c'è stata una stesa. È alta tensione Cronaca 7 Febbraio 2022 09:33 Di redazione 2'

Bomba l’altro ieri notte in via Turati a Frattaminore, in provincia di Napoli. Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti all’ingresso della saracinesca della sala giochi Royal Chic Vlt. Danneggiati l’ingresso e una vetrina accanto.

Bomba a Frattaminore

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Frattamaggiore e i vigili del fuoco. Il 22 gennaio scorso, quindici colpi di pistola erano stati esplosi contro un’auto in sosta in via Turati a Frattamaggiore, comune a Nord di Napoli, poco distante da Frattaminore.

I due attentati potrebbero essere legati alle frizioni che si stanno verificando nell’area dopo la scarcerazione di un capoclan che spinge per conquistare parti del territorio a scapito di una cosca nemica. In pochi mesi, infatti, si sono susseguiti incendi, sparatorie e attentati dinamitardi.

Bomba a Frattaminore: i fatti questa mattina

Questa notte, intorno alle ore 2.20, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via Sant’Angelo, nel comune di Frattaminore, per l’esplosione di una bomba carta. Secondo quanto accertato, l’esplosione avrebbe danneggiato il cancello di uno stabile al civico 16. Indagini in corso per chiarire dinamica. Nessun ferito.