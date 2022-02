0 Facebook Dramma in strada: donna esce di casa per fare la spesa e muore Cronaca 4 Febbraio 2022 16:25 Di redazione 1'

Un assurdo dramma è avvenuto in strada dove una donna, Lucia Marfè, è deceduta mentre andava a fare la spesa.

La signora, 59 anni, come riporta Edizione Caserta, ha avuto un malore nel supermercato mentre faceva la spesa. Sono giunti i sanitari del 118 sul posto, in seguito alle segnalazioni dei cittadini, che hanno provato a rianimare la donna, ma purtroppo quando è giunto sul posto non c’era più nulla da fare.

Dramma in strada: donna esce di casa per fare la spesa e muore

La comunità di Caiazzo è straziata dalla notizia infatti domani dirà addio alla donna. Era molto conosciuta in quanto gestiva un negozio di detersivi e articoli per casalinghi. Lascia la figlia e il marito.