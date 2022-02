0 Facebook Giulio travolto dal treno su cui c’era la madre, era a telefono con lei prima della tragedia Cronaca 4 Febbraio 2022 13:19 Di redazione 2'

Si tratterebbe di un gesto volontario, Giulio M., 19 anni, si sarebbe lanciato sotto un treno, perdendo così la vita. Originario di Cuneo, poco prima del folle gesto aveva scritto un messaggio sui social: “D’ora in poi non uscirò più di casa perché non so farmi rispettare”, sarebbero state queste le parole del ragazzo.

Ragazzo di 19 anni si lancia sotto un treno su cui viaggiava la madre

Secondo come riportato da Il Corriere della Sera, alcuni pendolari avrebbero visto il ragazzo che si avvicinava ai binari con il cellulare in mano. Il diciannovenne, infatti, in quell’ora avrebbe condiviso alcuni video su Instagram in cui inveiva contro i controllori. Recriminava loro di averlo costretto a scendere perché non aveva il biglietto. Poi da lì si sarebbe spostato nella parte esterna della stazione, attendendo il treno 3313 partito da Torino e diretto a Savona sotto al quale si è gettato.

La madre era proprio su quel convoglio e secondo alcune testimoniane avrebbe detto: “Speriamo non sia mio figlio“. Pare che il giovane fosse al cellulare con lei quando avrebbe commesso il gesto. La donna è scesa dal treno e ha fatto la terribile scoperta.