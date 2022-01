0 Facebook Mara Venier bloccata a letto si arrabbia e sbotta: “Fan**lo con il cuore” News 29 Gennaio 2022 18:34 Di redazione 1'

Mara Venier è ferma a casa per un brutto raffreddore che l’ha colpita. La conduttrice ha condiviso l’immagine che la ritrae sotto le coperte con cappello di lana, sciarpa e un grosso maglione caldo.

Mara Venier si arrabbia dal letto

La conduttrice di Domenica In ha spiegato ai suoi followers di non essere positiva al Covid-19, di essersi sottoposta a un tampone che ha dato esito negativo. Non sono mancati gli attacchi da parte dei soliti haters dei social.

Zia Mara aveva scritto: “A casa leggermente raffreddata. Fatti tamponi, tutto negativo!!!!”. Un utente le ha risposto con parole poche carine e allusioni che non sono piaciute alla Venier: “A casa leggermente raffreddata. Fatti tamponi, tutto negativo!!!!”. La conduttrice di Domenica In, conosciuta per essere una senza peli sulla lingua, non ha esitato e ha risposto a tono: “Vaffa** di cuore”. Tanti gli utenti che si sono complimentati con la Venier per la sua spontaneità.

Il post di Mara Venier