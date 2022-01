0 Facebook Dolore a Gragnano per Ciro Santarpia, padre di famiglia morto a 50 anni: “Mi si è spezzato il cuore” Cronaca 27 Gennaio 2022 11:08 Di redazione 2'

Lacrime a Gragnano per la scomparsa di Ciro Santarpia, uomo di 50 anni deceduto alcuni giorni dopo il suo ricovero in ospedale. La notizia della sua morte è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano il cinquantenne.

Gragnano piange Ciro Santarpia

Padre di famiglia, lascia la moglie e il figlio. Purtroppo tempo fa aveva contratto il Coronavirus e improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate fino a rendere necessario il ricovero al Covdi Hospital di Boscotrecase, dove in seguito ad alcune complicanze è deceduto. Imprenditore molto noto nel comune del Vesuviano, era proprietario di un’azienda di materiali elettrici.

Tantissimi i messaggi per Ciro Santarpia, in molti lo ricordano come un grande lavoratore, ma soprattutto padre e marito amorevole. “Ogni post che pubblicavo e ogni storia che facevo sui social, mi commentavi sempre e facevi il tifo x me. Mi si è spezzato il cuore“, “Ricordo ancora quando nell’89, fosti trasferito da Macomer a Gaeta, lo stupore e la felicità di trovare me, un amico, con cui avere sostegno e condividere una condizione comune. In questa situazione non ti posso ancora accompagnare, magari però, quando sarà il mio momento, destinato dal volere di Dio, spero di trovare te ad accogliermi in quella circostanza. Che il Signore ti accolga con se ed assista la tua famiglia, in questo difficile momento”, queste e tante altre le parole in sua memoria.