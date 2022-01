0 Facebook Gino Sorbillo risponde a Cristiano Rinaldo, le parole del pizzaiolo fanno il boom di like News 26 Gennaio 2022 20:23 Di redazione 1'

Gino Sorbillo non ha resistito e ha deciso di rispondere a Cristiano Ronaldo. Il noto pizzaiolo napoletano ha voluto ‘dirgliene quattro’ all’ex attaccante della Juventus. Il calciatore ha lanciato la sua nuova linea di occhiali e ha condiviso lo scatto che lo ritrae indossando un modello sui social.

Gino Sorbillo risponde a Cristiano Ronaldo

Alla foto Ronaldo ha aggiunto il commento: “Il tuo stile, le tue regole”. Ma perché Gino Sorbillo ha sentito il bisogno di intervenire? Non sarà sfuggito agli occhi dei più attenti che gli occhiali indossati dall’attaccante del Manchester ricordano molto quelli che usa il pizzaiolo napoletano.

Così Sorbillo ha voluto far sentire la sua voce, chiaramente in modo ironico e ha deciso di commentare il post di Ronaldo: “Il mio stile ‘Gino Sorbillo’ vorrai dire”. Alle parole ha aggiunto una serie di emoticon che ridono e un cuore azzurro, che potrebbe rappresentare la sua fede calcistica. La risposta di Sorbillo comunque ha conquistato moltissimi like e commenti, in tanti hanno applaudito al pizzaiolo partenopeo. Tanti i napoletani che si sono complimentati per avergliene ‘dette quattro’.