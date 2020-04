0 Facebook [video] La pizza avvolta nella plastica a Milano di Gino Sorbillo Cucina 25 Aprile 2020 01:52 Di Ferdinando 1'

Non ha lasciato indifferenti la pubblicazione di un video da parte di un privato di Milano della consegna di una margherita della sede Milanese della pizzeria di Gino Sorbillo totalmente avvolta nella pellicola.

Il popolare pizzaiolo Napoletano Gino Sorbillo, paladino della battaglia per il ripristino del delivery in Campania, dopo una iniziale dichiarazione a mezzo social in cui affermava di non voler effettuare il delivery a Napoli, ma di essersi battuto per i suoi colleghi meno famosi, pare invece che voglia solo prendersi qualche giorno necessario alla sanificazione dei locali e agli approvvigionamenti di forniture per una richiesta che si annuncia alta.

Rimane però da capire se, anche a Napoli, il pizzaiolo star userà lo stesso packaging del video che pubblichiamo qui sotto criticato dai suoi stessi colleghi fra i quali Errico Porzio: