Salerno, un morto e un ferito grave: ipotesi doppio suicidio Un morto e un ferito grave a Salerno. In zona porto un uomo si è gettato da un viadotto e ha perso la vita. Ricoverata in ospedale un'altra persona Cronaca 25 Gennaio 2022

Giornata drammatica a Salerno. Nella città campana, durante la giornata di oggi, ci sono stati un morto e una persona ferita in modo grave. Secondo quanto riportato da Ottopagine, da una prima ricostruzione si sarebbe trattato nel primo caso di un chiaro caso di suicidio. Nel secondo di un tentativo di suicidio.

Un morto e un ferito grave a Salerno

Una doppia ipotesi di suicidio, dunque, che ha scosso uno dei capoluoghi della regione Campania. Entrambi avvenuti in zona centro soprattutto nei pressi del porto. Sul posto oltre ai soccorsi sono giunte le forze dell’ordine, rappresentate da polizia e carabinieri. La persona in gravi condizioni è al momento ricoverata presso l’ospedale Ruggi di Aragona.

Un morto e un ferito grave a Salerno: il ricovero

La persona che ha perso la vita è un 57enne che si è lanciato dal viadotto Gatto. Il cadavere dell’uomo è stato trovato in vicinanza dell’ingresso del porto commerciale. L’uomo ricoverato nel nosocomio di Salerno, è stato invece trovato dalle forze dell’ordine sull’asfalto in via Ligea. Indagini e accertamenti in corso.