Dramma durante l'aperitivo, soffoca con un tramezzino: Gianluca Bisello muore a 57 anni davanti ai clienti Cronaca 25 Gennaio 2022 18:18 Di redazione 1'

Era andato a fare un aperitivo nel tardo pomeriggio, un modo per staccare e rilassarsi dopo una giornata di lavoro, ma purtroppo ha incontrato un tragico destino. E’ rimasto soffocato con un tramezzino, si è sentito male ed è morto.

Gianluca Bisello muore soffocando con un tramezzino

La tragica notizia è stata riportata da Il Gazzettino. La vittima si chiamava Gianluca Bisello ed aveva 57 anni, era seduto in un bar in provincia di Padova quando improvvisamente il tramezzino che stava mangiando gli è andato di traverso. E’ corso in bagno, ma in pochi secondi si è accasciato al suolo ed è morto. Nulla hanno potuto fare i clienti che hanno assistito al decesso.

Nonostante i soccorsi siano arrivati celermente, non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno provato a praticare al 57enne la manovra di Heimlich, ma l’uomo non ha ripreso conoscenza. Tra le cause del decesso potrebbe esserci anche un infarto. Sotto choc le persone presenti.