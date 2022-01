0 Facebook Tentato furto finisce male a Somma Vesuviana, ladro scappa sui tetti ma incontra carabinieri Cronaca 24 Gennaio 2022 16:51 Di redazione 1'

Si era introdotto in casa di una persona con il volto coperto, probabilmente per rubare qualcosa. Non appena il padrone di casa si è accorto della presenza estranea ha allertato i soccorsi. Il malvivente si è dato alla fuga, lanciando ogni oggetto che incontrava. Una volta arrivato sul terrazzo di copertura dell’edificio ha però incontrati i militari.

Si introduce in una casa non sua, prova a fuggire ma viene fermato dai carabinieri

E’ accaduto a Somma Vesuviana, i carabinieri intervenuti celermente, hanno così bloccato il malvivente. L’uomo, Eugenio Di Maio, ha 34 anni. Era entrato in una casa non sua, non si comprende con quali intenzioni, ma presumibilmente con l’obiettivo di portar via qualcosa.

Il proprietario dell’abitazione ha chiamato immediatamente i carabinieri e per Di Maio la fuga e’ finita sul tetto. Ora e’ ai domiciliari, nel suo appartamento di Brusciano, in attesa di giudizio.