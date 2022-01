0 Facebook Dramma in Campania, 30enne scomparso da giorni trovato senza vita: “Aveva dei tagli in faccia” 30enne trovato senza vita. Il giovane aveva delle ferite da taglio sul volto. La denuncia della scomparsa era stata sporta dalla fidanzata Cronaca 15 Gennaio 2022 20:34 Di redazione 1'

Era di origini nord africane ma da anni viveva a Capaccio, località in provincia di Salerno. Di lui non si avevano notizie da giorni. Infatti era scomparso dallo scorso 13 gennaio. Purtroppo c’è stato il tragico epilogo.

30enne trovato senza vita

Come riportato da Il Meridiano, infatti, il giovane è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta in una zona tra Eboli e Battipaglia, in una pineta nel territorio di Campolongo.

30enne trovato senza vita: le ferite

A segnalare la scomparsa della vittima è stata la fidanzata. A indagare sulla vicenda sono i carabinieri della stazione di Santa Cecilia. Il 30enne aveva sul volto delle evidenti ferite da taglio.