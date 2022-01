0 Facebook Bambina di 3 anni precipita nel vuoto e muore: in casa con lei la madre e il compagno Cronaca 14 Gennaio 2022 13:47 Di redazione 1'

Bambina di tre anni precipita nel vuoto dal balcone del quarto piano, muore poco dopo in ospedale. E’ accaduto a Torino, in un palazzo in via Milano. La piccola è precipitata nel vuoto, soccorsa è stata immediatamente trasportata all’ospedale infantile Regina Margherita.

Le condizioni della piccola sono apparse subito disperate. La bambina è stata sottoposta a un delicato intervento neurologico ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il trauma cranico riportato era troppo grave. Sul terribile incidente indaga la Procura di Torino.

La bambina al momento dell’incidente era in casa con la madre e il suo compagno. La donna è stata ascoltata dagli agenti della Mobile. Fatima, il nome della piccola, viveva con sua madre, 41enne e il convivente di lei, un uomo di origini marocchine di 32 anni. Saranno ascoltati anche alcuni testimoni per far luce su questa terribile vicenda.