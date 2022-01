0 Facebook Montesarchio, il figlio litiga e il padre spara: due persone ferite, una è grave Lite e spari a Montesarchio. Il genitore ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno preso in pieno dei passanti. Scatta il ricovero in ospedale Cronaca 14 Gennaio 2022 09:07 Di redazione 1'

Una lite in strada finita nel sangue. Un padre che nel tentativo di difendere il figlio coinvolto nel litigio, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo due persone. Una di queste è stata ferita in modo grave. Vi sono indagini in corso

Lite e spari a Montesarchio

Secondo quanto riportato da Fanpage è accaduto a Montesarchio, in provincia di benevento. Il giovane stava litigando con un uomo, quando il genitore – titolare di un negozio di frutta e verdura – è intervenuto armato di pistola.

Lite e spari a Montesarchio: i soccorsi

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio della giornata di ieri. Ancora incerti moventi e dinamica degli eventi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. I sanitari del 118 hanno curato le due persone colpite e ricoverato d’urgenza all’ospedale Rummo il ferito grave. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.