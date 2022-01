0 Facebook Napoli, camion dei rifiuti prende fuoco in centro: pizzaiolo eroe doma le fiamme Napoletano eroe spegne un incendio. È accaduto ieri in via dei Tribunali, in pieno centro città. L'uomo ha agito prima che arrivassero i pompieri Cronaca 7 Gennaio 2022 19:58 Di redazione 1'

Attimi di panico nel centro storico di Napoli. Ieri, in via dei Tribunali, un camion dell’immondizia ha iniziato a prendere fuoco in pieno giorno. Paura per i passanti e le persone presenti in quel momento.

Napoletano eroe spegne un incendio

Una folla di curiosi, tra cui anche molti turisti, ha assistito alla scena. Nel frattempo, mentre era atteso l’arrivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, un pizzaiolo della zona, Enzo Capasso, è intervenuto.

Napoletano eroe spegne un incendio: l’intervento

L’uomo è salito in cima alla vettura, poi ha attaccato una pompa dell’acqua dalla pizzeria vicina al luogo dell’incendio. Così Capasso è riuscito a domare le fiamme e a spegnere il rogo. “Avevamo paura che esplodesse“, avrebbero detto – secondo quanto appreso da Vocedinapoli,it – gli operatori Asia.

Napoletano eroe spegne un incendio: il video