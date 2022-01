0 Facebook Non dava notizie da capodanno, lacrime in Campania: Filippo è morto. “Ci mancherai” È morto Filippo Agrippino. L'uomo, 55 anni, non si faceva vivo dal 31 dicembre. Trovato in casa senza vita. Il cordoglio per lui Cronaca 5 Gennaio 2022 19:02 Di redazione 1'

Dopo che da giorni non si avevano notizie, i suoi familiari giustamente preoccupati hanno allarmato le forze dell’ordine. Così sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Ed è così che Filippo Agrippino è stato trovato senza vita. Secondo quanto riportato da Edizionecaserta, il 55enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Sconvolta la comunità di Alife, in provincia di Caserta.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per lui: “La vita va avanti, ma i ricordi no. Il Signore ti ha voluto con sé, nella sua casa, ma la nostra amicizia è ancora qui, su questa terra, nel mio cuore per sempre. Mi mancherai amico mio! Riposa in pace“.