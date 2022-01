0 Facebook Lacrime a Sant’Anastasia per Ciro Maione, morto a 35 anni: si sarebbe dovuto sposare News 4 Gennaio 2022 17:03 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Sant’Anastasia, una giovane vita spezzata troppo presto. Un uomo di 35 anni è deceduto in seguito a un malore fatale. Si chiamava Ciro Maione ed era molto conosciuto nel Vesuviano poiché lavorava in un noto locale di Pomigliano D’Arco.

Sant’Anastasia piange Ciro Maione

Il 35enne sembrerebbe essere deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. A breve si sarebbe dovuto sposare. La notizia della morte di Cirio Maione è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 35enne.

Ricordato da tutti come una persona solare e un grande lavoratore. Purtroppo mentre dormiva è stato colto da un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Ciro. “Sei andato via? Ma davvero sei andato via così ? Perché? Eppure mi hai sempre fatto del bene! Sei stato il mio maestro in tutto, mi hai formato professionalmente, mi hai trasmesso la tua passione infinita per questo lavoro, e sul più bello mi lasci così ? Dovevo ancora darti soddisfazione del tuo operato, avevamo ancora mille progetti in mente… ti onorerò in tutto e per tutto.. quel bar 45 metri sulla destra da casa tua, porterà sempre in alto il tuo nome…mi mancherai fratello… questa volta sei stato tu a “confondermi, realmente” Ti voglio bene Ciro Maio’”, questo e tanti altri i ricordi di chi gli voleva bene.