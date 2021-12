0 Facebook Napoli, pistola in faccia al dipendente e rapina nel negozio: i ladri festeggiano su TikTok Rapina nel supermercato. I malviventi hanno agito in un megastore di San Giovanni a Teduccio. Il video pubblicato dal Consigliere Borrelli Cronaca 30 Dicembre 2021 18:39 Di redazione 2'

Ancora una rapina violenta. Questa volta le vittime sono stati i dipendenti di un megastore di San Giovanni a Teduccio, quartiere dell’area Est di Napoli. Un cittadino ha inviato il filmato registrato dal sistema di video sorveglianza al Consigliere regionale Borrelli.

Rapina nel supermercato

In un altro video diventato virale sui social è stato mostrato il bottino della rapina. Il filmato è stato pubblicato su TikTok. I fatti sono accaduti la sera dello scorso 28 dicembre. Uno dei dipendenti è stato preso in ostaggio e minacciato con una pistola.

Rapina nel supermercato, poi il video: le dichiarazioni di Borrelli

“La morte di Morione non è servita a fermare criminali senza scrupoli per i quali la vita umana non ha alcun valore. Continuano a fare rapine armate a lavoratori onesti creando un clima di paura e rassegnazione inaccettabili. Quando vengono arrestati le pene sono spesso modeste e se muoiono durante un tentativo di rapina assistiamo a mobilitazioni pubbliche moto superiori a quelle destinate alle vittime con tanto di murales e altarini abusivi a loro dedicati.

Questi soggetti, purtroppo, invece di essere emarginati vengono visti, da una parte della società, come simboli, acclamati come super-uomini, considerati modelli da seguire. Questo è soprattutto evidente sui social, dove la vita criminale è diventa motivo di orgoglio. Ora addirittura certi soggetti si fanno riprendere mentre fanno o simulano rapine con armi.

Noi, come dovrebbe essere per tutti, saremo, invece, sempre dalla parte dei veri eroi, delle vittime della criminalità e della gente onesta. Per tutelare queste categorie, il territorio va presidiato e vigilato costantemente e bisogna assolutamente fermare questa propaganda della criminalità introducendo anche i reato di apologia della camorra“.

Rapina nel supermercato: il video pubblicato da Borrelli