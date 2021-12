0 Facebook Meteo Napoli, arriva il caldo anomalo: non sarà un mese di gennaio tipico invernale, i dettagli Meteo 28 Dicembre 2021 22:45 Di redazione 1'

Caldo a gennaio a Napoli. Tempo stabile e caldo a causa della rimonta anticiclonica proveniente dall’Africa. Oltre al bel tempo, le temperature saranno decisamente elevate. Buone notizie dunque per chi vuole passare gli ultimi giorni dell’anno per strada, alla larga dal Covid.

Meteo Napoli

Nel dettaglio, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, il sole sarà splendente per tutto il 31, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C. Ottime le previsioni anche per Capodanno. Il 1 gennaio a Napoli sarà bel tempo con una temperatura massima di 16 gradi.

Non sono previste piogge e allerta meteo.