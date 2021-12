0 Facebook “Vietato giocare a carte nei bar”: la decisione del sindaco della Provincia Campania 27 Dicembre 2021 12:20 Di redazione 2'

Troppi contagi in città il sindaco corre ai ripari vietando persino le partite di carte nei bar e nei luoghi di ritrovo. Accade in provincia di Benevento, nel piccolo comune di Puglianiello. Qui, il primo cittadino, Francesco Maria Rubano ha redatto nelle scorse ore una nuova ordinanza per evitare la diffusione dei contagi da Covid. Al momento, infatti, sono circa mille e trecento i positivi nella cittadina del Sannio.

La decisione del sindaco

“Il numero dei positivi – spiega il primo cittadino sannita – è in aumento, ed i relativi rischi di ulteriori contagi sono altissimi. Saranno vietati severamente gli assembramenti nelle aree pubbliche, nei luoghi religiosi, negli esercizi commerciali e nelle abitazioni. E sarà vietato giocare a carte nei bar”.

Una decsione presa “al solo fine di tutelare la salute pubblica di tutti – precisa il sindaco di Puglianiello – e per tentare di prevenire e/o ridimensionare il numero dei contagi. Confido nella collaborazione e nella intelligenza dei cittadini, invitando tutti ad astenersi da considerazioni poco produttive specie in questo difficile momento. Una sola preoccupazione dovrà appartenerci: la tutela sociale e sanitaria del nostro territorio”.