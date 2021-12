0 Facebook Rissa tra donne in strada a Napoli per motivi di viabilità Rissa tra donne in strada a Napoli. Nel video una signora scende da uno scooter e aggredisce un'altra persona che era in auto Cronaca 24 Dicembre 2021 14:21 Di redazione 1'

Non c’è Natale che tenga. Così nel giorno della Vigilia due donne non hanno voluto essere ‘più buone’. Entrambe sono diventate le protagoniste di un video diventato ormai virale sul web attraverso i social.

Rissa tra donne in strada a Napoli

Le due donne hanno litigato in strada a Napoli e sono anche arrivare allo scontro fisico. La lite è scattata probabilmente per motivi di viabilità. Nel filmato si vede una delle due fermarsi, scendere dallo scooter e raggiungere e aggredire l’altra che si trovava a bordo di un’automobile.

Rissa tra donne in strada a Napoli: il video pubblicato su Facebook dal Consigliere Borrelli

“‘A Natale siamo tutti più buoni’ è purtroppo solo una favoletta per bambini, uno spot per vendere panettoni e pandori. La realtà dei fatti è che la violenza non va mai in vacanza. Questi episodi sono, come denunciamo da sempre figli della subcultura criminale che si è impossessata di questa città. Bisogna lavorare tanto per cambiare mentalità“.