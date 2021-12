0 Facebook Stefano De Martino, il gesto speciale per Santiago: “Lo faccio quando voglio sorprenderlo” Spettacolo 23 Dicembre 2021 13:43 Di redazione 1'

Stefano De Martino è un papà presente e premuroso. Nonostante la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, fa di tutto per esserci nella vita di Santiago. Non vivono più sotto lo stesso tetto, ma i due sono inseparabili.

Al settimanale Tele Sette l’ex ballerino di Amici ha confidato:

“Io quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui”.

Per Stefano il bambino è un dono della natura: intelligente, creativo e sensibile. Il piccolo De Martino è una gioia per mamma e papà. Conosce il napoletano e grazie alla mamma lo spagnolo. Inoltre parla benissimo in inglese essendo iscritto alla scuola internazionale. Stefano non esclude la possibilità di dare fratelli o sorelle a Santiago ma al momento pare non abbia ancora trovato la donna giusta. Sicuramente ci ha pensato già Belen a dare una sorellina a Santi, ma anche la relazione con il papà della bimba, Antonino Spinalbese, è naufragata!