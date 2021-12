0 Facebook Troppo stress, chirurgo muore improvvisamente a soli 61 anni: “Era appena tornato da un turno di 12 ore” Cronaca 23 Dicembre 2021 22:05 Di redazione 1'

Era appena rientrato a casa dopo un turno lungo ben 12 ore in sala operatoria quando è stato colto da un infarto. Raffaele Sebastiani, chirurgo del policlinico di Bari, è morto così a soli 61 anni.

Il professionista, solo negli scorsi giorni, era stato al lavoro su due complessi interventi con pazienti malati di Covid. Difatti due operazioni ancor più stressanti a causa dei rifiuti da parte dei pazienti che non credono nella pandemia.

Solo lo scorso martedì, come riportato da La Repubblica, aveva svolto un turno interminabile. Il suo orario prevedeva un turno dalle con pazienti malati di Covid. Ma, una volta staccato dal policlinico, era tornato reperibile per la notte. Dove, una volta tornato in nosocomio, è stato impegnato per ben 12 ore in sala operatoria su alcuni pazienti urgenti. Una volta tornato a casa, nel pieno della stanchezza, si è sentito male. Difatti a causare il decesso potrebbe essere stato, come denuncia oggi era tornato reperibile di notte, il forte stress.