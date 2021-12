0 Facebook Dramma nel Napoletano, uomo precipita dal balcone mentre sistema le luci natalizie Ischia 18 Dicembre 2021 22:27 Di redazione 1'

Dramma sull’isola di Ischia dove un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto dal suo balcone di casa. Secondo quanto riportato da “Il dispari” la vittima pare che stava sistemando le luci natalizie sull’albero quando improvvisamente è caduto.

La tragedia si è consumata nel comune isolano di Forio. Nonostante i repentini soccorsi del 118, che hanno trasportato il 59enne al Pronto soccorso Anna Rizzoli di Lacco Ameno, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento, tuttavia, la salma resta sotto sequestro, per far luce sulle ultime ore della vittima.