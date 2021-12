0 Facebook Perde il controllo dell’auto e si ribalta, giovane padre muore a 41 anni: “Ti ricorderò sempre” Benevento 18 Dicembre 2021 17:07 Di redazione 1'

Dolore e lacrime nella cittadina di Paduli, comune del Beneventano, per la tragica scomparsa del 41enne, Luigi Mazzeo, avvenuta nella notte in seguito ad un terribile incidente stradale.

L’uomo si trovava alla guida della sua automobile, una Smart, quando lungo la Statale 99 bis, all’altezza dello svincolo di Buonalbergo, ha perso il controllo della vettura, per cause ancora da chiarire. Andandosi a ribaltare, verso l’una di notte, in una vicina valle.

I soccorsi, repentini, purtroppo non hanno potuto fare nulla che costatare il decesso. Il giovane padre lascia, prematuramente, la moglie e 4 figli.

“Nonostante le nostre strade hanno preso direzione diverse ti ricorderò sempre come il mio compagno di stanza numero 1. Ciao Luigi” scrive l’amico Emiliano, sui social, ancora in preda al dolore.