Il dolore di Bianca Guaccero, le lacrime in tv: “Mio padre era la mia vita”

Bianca Guaccero piange in tv: "Mio padre era la mia vita" Bianca Guaccero piange in tv. Il momento di dolore e commozione durante la trasmissione 'Detto fatto'. Presente anche Jonathan Kashanian Spettacolo 14 Dicembre 2021

Momenti di grande commozione ma anche dolore in diretta televisiva. Siamo sulla Rai a ‘Detto fatto‘, trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un momento letteralmente strappa lacrime. Il tema sono stati i ricordi che la Guaccero ha del papà ormai lontano.

Bianca Guaccero piange in tv

Gia in tanti post pubblicati dalla conduttrice sui suoi canali social è possibile percepire l’amore e l’emozione che la Guaccero prova ogni volta che ricorda il genitore. La famiglia della conduttrice è originaria della Puglia. Poi in studio si è sciolta in lacrime dopo aver ascoltato una canzone.

Queste le parole della Guaccero: “Questa canzone mi ricorda il periodo più bello della mia vita, quando ti sentivi protetta. Quella sensazione di protezione che solo le spalle forti di un papà ti possono regalare, è quella di cui ho tanta nostalgia. Mio padre era la mia vita“.