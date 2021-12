Lacrime di dolore nel Napoletano, Giuliana muore improvvisamente nella notte

Giornata di grande dolore a Qualiano, in provincia di Napoli, dove si è spenta improvvisamente Giuliana Davide. La donna è morta sabato notte.

Straziati i parenti. A dare la notizia La Voce di Qualiano, la pagina social che ricorda la donna con un post strappalacrime:

“Sono notizie bruttissime che come sempre, non vorremmo mai dare. Ma la Signora Giovanna Davide merita di essere ricordata con un post. Stanotte è venuta a mancare, improvvisamente…senza nessun male pregresso o altro. Se ne andata lasciandoci un grande vuoto. Giovanna era amata da tutti. Aveva sempre una parola di conforto per tutti. Sempre disponibile. Era impossibile non volerla bene. Ci dispiace tantissimo. E mancherà sicuramente a tutto il popolo qualianese. Ci stringiamo intorno alla famiglia. Che la terra ti sia lieve. Un angelo è volato in cielo”.