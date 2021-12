0 Facebook Caos al Grande Fratello Vip, Alex Belli impazzisce per uscire: “Non mi interessa, andate tutti a quel paese Spettacolo 11 Dicembre 2021 16:46 Di redazione 2'

Alex Belli non regge più in casa e impazzisce al Grande Fratello Vip. Tutti i concorrenti hanno ricevuti messaggi di incoraggiamento a fronte del fatto che dovranno rimanere in casa ancora un po, tranne lui.

Caos al Grande Fratello Vip, Alex Belli impazzisce

Il concorrente è rimasto molto scosso e dopo aver visto le foto della moglie, Delia Duran, che bacia un altro uomo fuori dalla casa, l’assenza della famiglia ha dato il colpo fatale al concorrente. Fino al 14 marzo è la data che Alfonsi Signorini ha annunciato. Natale in casa quindi per tutti i concorrenti.

Durante la diretta live, la regia ha inquadrato l’ex attore di Cento Vetrine furioso che prova ad aprire la porta rossa e ha urlato: “Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz**. Apri questa porta caz**”. Mentre i concorrenti hanno provato a calmarlo lui ha dichiarato: “Non sono scenate, dovete andare a fan**lo basta”. Poi, ha dato un calcio alla porta.

La regia non è d’accordo a mandare in onda tutto il momento e cambia l’inquadratura, ma su Twitter gli utenti pubblicano video che riprendono tutto quello che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia.