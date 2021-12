0 Facebook Capodrise piange Elisa Cipullo, giovane di 18 anni scomparsa: “Un dolore immenso” Cronaca 8 Dicembre 2021 10:31 Di redazione 2'

Lacrime a Capodrise, comune in provincia di Caserta, per la scomparsa di Elisa Cipullo. Giovane di 18 anni è deceduta a causa di un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Aveva da poco compiuto la maggiore età e nonostante la tenacia e il coraggio con cui ha combattuto, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Dolore per Elisa Cipullo, morta a 18 anni

La notizia della morte di Elisa Cipullo è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio del Casertano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la giovane studentessa e la sua famiglia.

I funerali di Elisa Cipullo

I funerali di Elisa Cipullo si terranno giovedì 9 dicembre presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo alle ore 15. Moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Elisa, in tanti la ricordano come una ragazza sempre sorridente ed allegra: “Un immenso dolore, davvero immenso”, È volato in cielo un angelo…Ci stringiamo all’immenso dolore che ha colpito la famiglia. R.I.P”, queste e molte altre le parole di cordoglio per Elisa.

La famiglia della 18enne era molto conosciuta dalla comunità, la sorella Anna Maria è stata ex consigliere comunale. La scomparsa di Elisa ha sconvolto tutti, lasciando un grande vuoto nei cuori di chi la conosceva e le voleva bene.