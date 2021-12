0 Facebook Napoli, crolla un balcone in via Ferdinando Russo a Posillipo: “Si sapeva, controlli e verifiche fatti da incompetenti” Crolla balcone a Posillipo. Le immagini pubblicate sul gruppo Facebook, 'Napoli che non va...'. Inutili le segnalazioni dei cittadini Cronaca 5 Dicembre 2021 11:45 Di redazione 1'

La struttura era da tempo recintata con delle transenne. Probabilmente erano stati già previsti dei lavori di manutenzione per la messa in sicurezza. Ma ormai è troppo tardi. In via Ferdinando Russo a Posillipo è crollato un balcone.

Come segnalato all’interno del gruppo Facebook, ‘Napoli che non va…‘, i residenti avrebbero prima sentito un boato e poi assistito alla frana che ha portato in strada detriti e macerie. La struttura faceva parte di un’abitazione.

Per fortuna non ci sono stati feriti. All’interno del gruppo dove sono state pubblicate le immagini, un utente ha scritto che la situazione era stata segnalata alle autorità. Ma le istituzioni avrebbero lasciato a degli “incompetenti“, i controlli e le verifiche. Vigili del fuoco, Protezione civile e polizia Municipale sul posto e strada chiusa.