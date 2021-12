0 Facebook Napoli, cade nella tromba di un’ascensore: operaio salvato dai sanitari del 118 Operaio salvato dal 118 a Napoli. L'intervento degli operatori sanitari che hanno salvato la vittima della caduta. Il post su Facebook Cronaca 4 Dicembre 2021 16:01 Di redazione 1'

Poteva essere l’ennesima morte sul lavoro. Invece un’operaio è stato salvato grazie al provvidenziale intervento dei sanitari del 118. È accaduto a Napoli, in centro città. La vittima era caduta nella tromba di un’ascensore.

Operaio salvato dal 118 a Napoli

Come raccontato sulla pagina Facebook, ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘, gli operatori del pronto intervento si sono recati sul posto una volta scattato l’allarme. I sanitari hanno imbrigliato e messo in sicurezza la vittima prima di trasportarlo in ospedale.

Operaio salvato dal 118 a Napoli: il post su Facebook

“Operaio precipita nella tromba dell’ ascensore di un palazzo in costruzione a piazza Municipio, sul posto interviene la postazione 118 INDIA di Piazza Municipio che con professionalità e competenze tecniche imbraga il pover’uomo e lo tira su trasportandolo successivamente in ospedale!“.