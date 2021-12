0 Facebook Ospedale troppo lontano, donna partorisce in auto ma il neonato muore Cronaca 3 Dicembre 2021 21:50 Di redazione 2'

Una tragedia che si è consumata in auto, quella di una donna di 37 anni che ha cercato di far nascere il bambino in auto insieme al marito. Purtroppo però il piccolo non ce l’ha fatta.

La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per capire cosa dia accaduto al bambino. La tragedia si è consumata in una piazzola dell’autostrada Palermo-Messina. Secondo una prima ricostruzione la donna giovedì pomeriggio ha avuto dei dolori e si è rivolta al consultorio di Mistetta, ma qui le sarebbe stato suggerito di andare all’ospedale di Patti. Distante 100 chilometri è la struttura più attrezzata in ginecologia.

La donna è quindi salita in auto con il marito ma, dopo pochi chilometri, nei pressi dello svincolo di Santo Stefano di Camastra, si sono resi conto che il bimbo stava per nascere prematuramente. La donna, alla ventisettesima settimana di gravidanza ha iniziato a dar cenno di partire. I due hanno chiesto aiuto; sono intervenuti gli agenti della Polstrada e alcuni operai dell’Anas, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 la mamma, ora ricoverata, aveva già partorito. Purtroppo il piccolino non ce l’ha fatta.