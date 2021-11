0 Facebook Trova sconosciuti in casa e viene picchiato a sangue: orrore in Provincia Salerno 24 Novembre 2021 20:00 Di redazione 1'

E’ stato aggredito ed in seguito picchiato a sangue mentre sorprendeva alcuni sconosciuti nella sua abitazione. L’orrore si è consumato a Perdifumo, in provincia di Salerno, quando nella prima mattina di domenica 21 novembre un 71enne è stato barbaramente pestato da ignoti. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso protagonista della vicenda sia via social, dove ha pubblicato una sua foto col volto completamente insanguinato, che alle forze dell’ordine. L’uomo è stato così trasportato repentinamente dal 118 all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sul giallo, al momento, indagano i militari dell’Arma della compagnia di Agropoli e della stazione di Perdifumo.