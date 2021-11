0 Facebook Ritrovato Antonino Coppola, il giovane scomparso due mesi fa a Londra. Il sollievo del papà: “Grazie, sta bene” Ritrovato Antonino Coppola. La bella notizia dopo due mesi di ricerche. Il messaggio e le parole di ringraziamento del padre Esteri 14 Novembre 2021 15:29 Di redazione 1'

Era scomparso nel nulla lo scorso mese di settembre. I genitori preoccupati si erano rivolti a ‘Chi l’ha visto‘ oltre che ha denunciare i fatti alle autorità. Poi, oggi, la bella notizia: Antonino Coppola è stato ritrovato e sta bene. A confermarlo anche il papà che ha scritto un post pubblicato sui social.

“La polizia ha trovato Antonino questa notte, ma per motivi di privacy e sicurezza per il momento non ci hanno detto niente, solo che sta bene. Non ho parole per ringraziarvi“, il giovane – che vive a Londra – è originario di Positano, nota località della Costiera Amalfitana.

Ritrovato Antonino Coppola

Ora vi sono accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’intera vicenda. Ancora sconosciuti movente e dinamica relativi alla scomparsa di Antonino Coppola. Il giovane, forse, ha deciso di sparire autonomamente e volontariamente.

L’ultima volta Coppola fu avvistato presso la stazione di stazione della metropolitana di Bow Road a Londra. Anche la madre Mariella rilasciò un appello, ripreso poi da ‘Chi l’ha visto‘.