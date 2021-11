0 Facebook Paura nel Napoletano, crolla il tetto di un cine-teatro: intere famiglie sfollate Area Flegrea 23 Novembre 2021 10:39 Di redazione 1'

Paura nell’area flegrea dove, intorno alle 3, è crollato il tetto di un cine-teatro in Via Santa Maria 12.

La struttura, in disuso da numerosi anni, è attigua ad una palazzina composta da 8 appartamenti, nonostante sia dichiarata inagibile. Sono 6 le famiglie costrette ad evacuare lo stabile sotto la direzione dei Carabinieri della locale tenenza e dei Vigili del Fuoco. Mentre le strade adiacenti sono state chiuse, non si segnalano feriti.

“Causa crollo – scrive il vicesindaco Giuseppe Martusciello – dì parte del tetto del Cinema S.Maria saranno interdette al traffico veicolare e pedonale via G. Marconi mentre al solo traffico veicolare il tratto dì Corso Italia compreso tra via Pietrabianca e via Marconi.