Si è spento a 75 anni dopo una vita trascorsa come protagonista del mondo imprenditoriale. È lutto a Napoli per la morte di Angelo Pera, patron di ‘Original Marines‘, noto marchio di abbigliamento per bambini.

Un brand è stato creato insieme a Luciano Cimmino (Carpisa e Yamamay), – e ad altri tre imprenditori campani. L’idea maturò in occasione di un viaggio in Brasile, alla vista di alcune magliette bianche indossate dai marines. Fondato nel 1983, ‘Original Marines‘, è diventato un colosso della moda: sono 500 i negozi in Italia e 140 quelli tra Europa, Asia e Africa.

“È scomparso colui che, con ogni probabilità, è stato il massimo esponente della genialità imprenditoriale partenopea degli ultimi quarant’anni. È morto Angelo Pera, uno dei padri fondatori del marchio Original Marines. Ho avuto l’onore di essere stato un suo dipendente per circa quindici anni. Ciò che maggiormente gli ho invidiato in tutto quel tempo ed anche oltre, è stata la sua straordinaria serietà. Addio Maestro di Vita e di Lavoro“, questo il messaggio di un dipendente riportato da Fanpage.