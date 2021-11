0 Facebook “CUSTODI DEL VINO, Storie di un’Italia che resiste e rinasce” di Laura Donadoni Eventi 12 Novembre 2021 17:35 Di redazione 3'

L’Associazione delle DONNE DEL VINO CAMPANIA organizza l’evento di presentazione del libro “CUSTODI DEL VINO, Storie di un’Italia che resiste e rinasce” di Laura Donadoni.

L’autrice presenterà il suo nuovo libro Martedì 16 Novembre 2021 alle ore 18.00 presso Grand Hotel Serapide- Via S. Gennaro Agnano, 34 80079 Pozzuoli (NA), a una platea di ospiti e stampa locale, dialogando con due volti noti dell’enogastronomia campana: Luciano Pignataro e Gino Sorbillo, ospiti della serata.

A moderare Fosca Tortorelli – giornalista e vice delegata di Donne del Vino Campania, la quale centrerà il dibattito sul vitigno autoctono campano, il Piedirosso dei Campi Flegrei, e sulla sua rivalsa.

Laura Donadoni è giornalista professionista, scrittrice, wine educator, giudice professionista in numerose wine competition a livello internazionale e fondatrice di La Com, agenzia californiana di comunicazione focalizzata sulla promozione del vino negli Stati Uniti d’America, dove vive da anni. Ha esordito con il suo primo libro: “Come il vino ti cambia vita, Storie di rinascita, coraggio e ritorno alla terra” (Cairo Editore, 2020), vincitore del premio Biblioteca Bruno Lunelli per la letteratura del vino.

Quello di Laura è un viaggio in tutte le regioni italiane dove ha incontrato e scoperto persone che, grazie al vino e attraverso il vino, hanno costruito e percorso un cammino di resistenza e di rinascita dei territori che abitano.

I racconti dell’autrice, delle sue esperienze vissute in prima persona in vigna, rompono la barriera della carta e trasportano il lettore di fronte a quei personaggi che lei stessa intervista, in quei paesaggi suggestivi così minuziosamente descritti da comparire davanti agli occhi di chi legge.

Non sarà̀ difficile ritrovarsi a sentire il profumo della polvere vulcanica dei vigneti dei Campi

Flegrei, a percorrere tortuose strade liguri alla ricerca di meravigliosi angoli nascosti, e ancora ammirare incantati i ricami sulle colline delle Langhe e inerpicarsi sui versanti vitati delle montagne.

Per l’occasione, le Donne del vino della Campania, allestiranno un banco d’assaggio con i vini delle socie produttrici insieme ai vini delle aziende menzionate nel libro. Il tutto verrà accompagnato dalle prelibatezze di “N’copp a’ terra” e “Ranieri Pasticcerie”, rendendo la presentazione ancora più coinvolgente.

Entrata gratuita previo accredito. Contattare

Delegata Donne del vino Campania

Valentina Carputo Cell: +39 3318844094

Email: campania@ledonnedelvino.com