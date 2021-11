0 Facebook Salerno, bimbo vittima degli abusi del nonno: la denuncia della madre Bimbo abusa del nipotino a Salerno. Atteggiamenti violenti e ricerca di contenuti a sfondo sessuale. Da li i sospetti, poi la tragica scoperta Cronaca 12 Novembre 2021 13:20 Di redazione 1'

Aveva atteggiamenti violenti e sociopatici. A scuola litigava con gli altri bambini. Era alla ricerca di contenuti a sfondo sessuale sul web ed era capitato che aveva commesso atti osceni in pubblico. Tanta la sua rabbia e il suo disagio. Ma è solo un bambino, un bimbo vittima di abusi. Molestie commesse dalla persona dalla quale non potresti mai aspettartelo: il nonno.

Una vicenda raccapricciante e raccontata da Il Mattino. Siamo a Salerno e la madre di questa piccola vittima, dopo aver deciso di andare a fondo di questa storia e di approfondirla, l’ha poi denunciata alle autorità. Un’inchiesta esplosa nel 2018, quando il bambino aveva solo 6 anni. A scatenare l’allarme i disegni del bimbo e il parere di una psicologa.

Il bambino ha poi confessato tutto alla mamma, chiudendosi però in se stesso. Sono state importanti per l’inchiesta anche le testimonianze delle insegnanti. Il nonno metteva in atto le violenze all’interno della sua gelateria a Capaccio. L’anziano avrebbe costretto il piccoli a guardare materiale pornografico per poi replicare il tutto con lui.