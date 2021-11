0 Facebook Irruzione al matrimonio, i poliziotti arrivano e bloccano le nozze: stavano lanciando il riso Cronaca 10 Novembre 2021 16:06 Di redazione 1'

Sono intervenuto nel bel mezzo del matrimonio per impedirlo. Gli uomini dell’Uffici Immigrazione hanno rispedito il cittadino nel suo paese. E’ stato espulso perché aveva commesso reati ed era rientrato in Italia solo per sposarsi e avere la cittadinanza.

Irruzione al matrimonio, i poliziotti arrivano e fermano le nozze a Treviso

Il monitoraggio svolto dal personale dell’Ufficio Immigrazione ha condotto all’espulsione dell’uomo originario del Nord Africa, accusato di reati gravi.

Voleva stabilirsi in pianta stabile a Treviso, ma dopo la pubblicazione delle nozze, i poliziotti l’hanno rintracciato e bloccato sulla soglia del Municipio cittadino. L’uomo è stato fermato mentre era davanti alla sposa e ai testimoni intenti a lanciare il riso. Gli agenti hanno fermato tutto e portato il 40enne a prendere un’aereo per il sui paese d’origine..