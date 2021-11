L’altra vittima era una giovane di Mestre che viaggiava sull’altra auto. Coinvolta nell’impatto anche un’altra vettura, che è sopraggiunta in un secondo momento. Le due persone a bordo sono state ricoverate in stato di choc ma non presentavano ferite gravi. Sul posto sono giunti i carabinieri, diverse ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno dovuto aiutare ad estrarre i corpi dalle lamiere.

Per i tre componenti delle famiglie, due donne e un uomo, non c’è stato nulla da fare, sono morti sul posto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e a limitare l’area interessata dallo scontro, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico per effettuare i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 4 di notte.

I nomi delle vittime dell’incidente avvenuto a Jesolo