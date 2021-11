0 Facebook Vomitano e fanno pipì in strada, poi coma etilico: il dramma a Napoli dei minori della movida Il dramma a Napoli dei minori della movida. I residenti del centro storico non ne possono più. Allarme anche a Chiaia e al Vomero Cronaca 1 Novembre 2021 17:00 Di redazione 1'

Caos in strada, urla e musica ad alto volume. Locali che restano aperti, altri che somministrano alcol a minorenni. E poi proprio i più giovanissimi, ragazzi e ragazze che vomitano e urinano in strada come se niente fosse.

È questo il quadro dell’ultimo fine settimana targato movida. A Napoli in alcune zone ha rasentato il degrado e fatto scattare un ulteriore allarme. Penalizzati anche quei gestori di bar e locali che le regole, invece, le rispettano.

Il dramma a Napoli dei minori della movida

Sono state tante le segnalazioni da parte dei residenti. Così come sono stati diversi i blitz e le operazioni di controllo e prevenzione da parte delle forze dell’ordine. Centro storico, Quartieri Spagnoli, Chiaia e il Vomero. Sono le zone della città nel mirino delle autorità.