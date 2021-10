0 Facebook Annuncia l’omicidio del convivente su Facebook e lo uccide News 31 Ottobre 2021 18:20 Di redazione 1'

Un gesto legato all’esasperazione, quello di Vanda Grignani, che ha annunciato l’omicidio del compagno su Facebook e poi compiuto. La donna ha ucciso Crisian Favara la notte scorsa a Trapani. Ha confessato il delitto ed è stata arrestata dai carabinieri.

“Mi ha portato all’esasperazione, la polizia e i carabinieri di Trapani sembrano che vadano d’accordo con lui, stasera farò qualcosa che non avrei mai pensato, vi amo, perdonatemi”, è l’agghiacciate messaggio che la donna ha scritto sui social prima di commettere il delitto. A quanto pare i due litigavano di continuo.

In un messaggio la donna ha poi scritto: “Ho chiesto aiuto, questo pezzo di merda mi ha distrutto, la polizia e carabinieri di Trapani difendono lui. Ok va bene sono stanca, ho perso tutti non ho più niente da perdere, perdonatemi”. Dopo queste frasi la donna di 36 anni ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il compagno al petto uccidendolo.