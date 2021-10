0 Facebook Anna Tatangelo racconta: “E’ stato un anno molto difficile, ma siamo una squadra molto unita” Spettacolo 31 Ottobre 2021 21:34 Di redazione 1'

Anna Tatangelo torna ad All Together Now. “Al secondo anno c’è molta più tranquillità, molto affiatamento – racconta la cantante -. Siamo una squadra molto unita. Ho un rapporto molto bello con Michelle. Questo è il secondo anno che ci vede giocare, ballare. C’è una grossa solidarietà femminile tra noi. E ci divertiamo a prenderci in giro: ci diciamo che io sono JLo e lei è Beyoncé”.

“Nel percorso complessivo tutto alla fine si bilancia. Poi ci possono essere situazioni in cui io e Francesco Renga siamo d’accordo e altre in cui invece giochiamo lui a togliere e io a mettere, o viceversa”.

La cantante svela di avere un buon rapporto con tutti i giudici e di avere un rapporto di odio e amore con il Muro.