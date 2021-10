0 Facebook Napoli, scippata insieme alla figlia a Posillipo: Annamaria Malangone muore pochi giorni dopo È morta Annamaria Malangone. La donna, moglie del velista Beppe Panada, era molto conosciuta. gestiva una palestra. Rischio accusa di omicidio Cronaca 29 Ottobre 2021 10:11 Di redazione 1'

Era molto amata a e conosciuta nella ‘sua’ Posillipo, quartiere nel quale gestiva una palestra molto frequentata dai residenti del quartiere. Purtroppo è arrivata la triste notizia, riportata da Il Roma .

Annamaria Malangone è deceduta, se n’è andata pochi giorni dopo la brutale aggressione subita nella zona collinare e panoramica di Napoli. Era insieme alla figlia quando le due donne hanno subito un tentativo di rapina.

Il ‘classico’ scippo, che ha causato una violenta caduta sull’asfalto. La botta alla testa e i traumi, per Annamaria è stato troppo. Così, dopo il ricovero presso il Fatebene Fratelli in via Manzoni e il ritorno a casa, l’80enne ha avuto un malore che le è costata la vita.

Il malvivente, intanto, è stato identificato e arrestato. Il quadro accusatorio a suo carico potrebbe aggravarsi visto il tragico epilogo della vicenda. Annamaria era sposata con il noto velista Beppe Panada.