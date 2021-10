0 Facebook Dove apre la nuova sede di Chalet Ciro, dopo Mergellina e Vomero un’altra apertura Mangiare a Napoli 29 Ottobre 2021 13:23 Di redazione 1'

Chalet Ciro è pronto ad aprire un nuovo punto vendita a Napoli. L’annuncio della nuova apertura proviene dalla direzione stessa della storica pasticceria che ha mostrato le foto su Facebook. , sulla pagina ufficiale.

Dove sarà la nuova sede di Chalet Ciro

L’apertura di una nuova sede di Chalet Ciro, pasticceria più famosa e nota del lungomare di Mergellina, è un evento meraviglioso. Lo chalet è un’istituzione per i napoletani che adoreranno l’idea di poter mangiare la storica graffa anche in altri quartieri della città.

Il nuovo negozio di Chalet Ciro aprirà nel quartiere Chiaia, in via Roma, o almeno così sembra dalle foto pubblicate. Dalla pagina Facebook si fa una sorta di indovinello in cui si chiede agli utenti dove aprirà.