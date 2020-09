0 Facebook Dove apre la nuova sede di Chalet Ciro a Napoli, la pasticceria arriva in un altro quartiere Mangiare a Napoli 6 Settembre 2020 12:59 Di redazione 1'

Chalet Ciro è pronto ad aprire un nuovo negozio a Napoli. A comunicare la notizia che farà sicuramente piacere ai tanti napoletani appassionati dei famosi dolci è stata la direzione attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale.

Dove sarà la nuova sede di Ciro a Mergellina

L’apertura di una nuova sede di Chalet Ciro, da sempre con il negozio sul lungomare di Mergellina, è sicuramente un evento per Napoli. E’ senza dubbio lo chalet più famoso del capoluogo campano che negli anni si è fatto strada diventando una vera e propria istituzione cittadina.

Il nuovo negozio di Chalet Ciro aprirà nel quartiere del Vomero, in via Cilea. Dalla pagina Facebook la direzione si era divertita a fare un indovinello, pubblicando le immagini della prossima sede e chiedendo dove fosse. Il post ha ricevuto in pochissimo tempo tanti like e commenti. L’apertura dovrebbe avvenire in breve tempo, non ci resta che aspettare il taglio del nastro e iniziare a gustare le bontà di Ciro anche in una nuova sede.

