Il Gran Bar Riviera pronto a ripartire, lo storico locale nel cuore di Napoli pronto a riaprire Eventi 28 Ottobre 2021

Aveva chiuso i battenti lo scorso inverno e all’inizio si era creduto fosse per sempre, i napoletani possono tirare un sospiro di sollievo: riaprirà il Gran Bar Riviera. Storico locale nel cuore di Napoli, frequentato anche da chi veniva da fuori città, era stato chiuso. La crisi dovuta al Covid 19 si era aggiunta ai problemi legati ai diversi cantieri alla Riviera di Chiaia, non lasciando disse la vecchia gestione altra possibilità.

Quando riapre il Gran Bar Riviera

Per fortuna il bar è stato rivelato da “Leonessa“, il patron dell’azienda di catering, Salvatore Leonessa è intenzionato a riportare il locale al suo antico splendore. I lavori sono iniziati lo scorso 3 settembre. Si è deciso di non stravolgere l’antica struttura, conservando gli ambienti come erano prima, aggiungendo però un tocco di modernità.

Il Gran Bar Riviera riaprirà il prossimo 4 novembre, pochi giorni e i napoletani potranno riavere il luogo del cuore, dove gustare un caffè, un dolce o deliziarsi con un ricco aperitivo.