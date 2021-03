0 Facebook Crisi Covid-19, a Napoli chiude lo storico Gran Bar Riviera: “Mancherà a tutti” Cronaca 9 Marzo 2021 09:11 Di redazione 2'

Un’altra storica attività di Napoli abbassa la saracinesca. La crisi dovuta alla pandemia miete sempre più ‘vittime’ tra ristoratori, titolari di qualsiasi genere di attività, bar e strutture ricettive. Questa volta a chiudere è lo storico Gran Bar Riviera nel cuore della città.

Perché chiude il Gran Bar Riviera

Davanti al bar c’è un cartello esposto in vetrina che dice: “Tribunale di Napoli VII Sezione Fallimentare”. E’ bastato poco perché la voce si diffondesse tra gli addetti ai lavori e potrebbe già esserci qualcuno che voglia rilevare l’attività, ma è presto per dire se il bar tornerà agli splendori di un tempo. Il Gran Bar Riviera, già colpito dal crollo di Palazzo Guevara (avvenuto il 4 marzo del 2013), ha ricevuto la batosta finale dal Covid. E oggi, anche se il traffico veicolare e pedonale della strada è tornato alla normalità, l’attività non ha resistito.

A commentare la triste notizia sono stati il presidente della I Municipalità, Francesco De Giovanni e l’assessore Fabio Chiosi. Al quotidiano Il Mattino hanno detto: “C’è un curatore fallimentare che ha preso in carico la questione dello storico Bar Riviera. Quell’attività mancherà a tutti. Purtroppo il Covid, l’assenza di turisti che dura da ormai più di un anno e gli interminabili lavori della metropolitana hanno distrutto questa attività che tutti noi ricordiamo fin da quando eravamo bambini. È un duro colpo per la città. Il Bar Riviera non è certo l’unico ad aver chiuso in zona. Ristoranti, ma anche hotel e negozi di vendita al dettaglio non esistono più. La Riviera di Chiaia, in sostanza, è una strada senza più economia. Il futuro atteso non è mai arrivato”.